شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمي: خمس سكان لبنان يواجهون أزمة انعدام أمن غذائي حادة والان مع تفاصيل الخبر

أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة من أبريل إلى أكتوبر 2025 في لبنان والذي أظهر التقرير أن واحدًا من كل خمسة أشخاص في لبنان وحوالي 1.17 مليون شخص - يواجهون مستويات أزمة أو طوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أبريل ويونيو 2025.

ووفق الأغذية العالمي يُسلّط التقرير الضوء على أن النزاع الأخير ألحق أضرارًا جسيمة بالأصول الزراعية، لا سيما في جنوب لبنان، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وانقطاع مصادر الغذاء للعديد من الأسر. ولا تزال البنية التحتية المتضررة - التي تُقدّر تكلفتها بمليارات الدولارات - دون إصلاح، في حين أن الاقتصادات المحلية تتعافى ببطء. ويُقدّر عدد النازحين داخليًا بحوالي 100,000 شخص.

ووفق التقرير الاممي تشير توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن عدد الأفراد المتضررين سيرتفع إلى 1.24 مليون شخص - حوالي 23% من السكان الذين تم تحليلهم - بين يوليو وأكتوبر 2025، بسبب العوامل الموسمية، واستمرار الانكماش الاقتصادي



قال ماثيو هولينجورث، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في لبنان: "تشير الأرقام إلى أنه على الرغم من أن الدعم الإنساني الفوري والواسع النطاق قبل وقف إطلاق النار وخلاله قد خفف الضغوط، إلا أن الوضع لا يزال هشًا". وأضاف: "العديد من العائلات على بُعد خطوة واحدة من الانزلاق إلى الأزمة مجددًا. وستكون المساعدة المتوقعة والمستدامة أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار هذه التحسينات".

وبحسب ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان، فيرونيكا كواترولا، فإن "تصاعد الأعمال العدائية والنزوح الجماعي أديا إلى زعزعة شديدة في أنظمة الأغذية الزراعية، مما هدد الأمن الغذائي. وتُعدّ الزراعة ركيزةً أساسيةً للمرونة والتعافي، مما يجعل الدعم العاجل والموجه ضروريًا لاستعادة الإنتاج، واستقرار الوصول إلى الغذاء، وبناء قدرة على الصمود على المدى الطويل في المجتمعات المتضررة".