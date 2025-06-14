شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد: التصعيد فى الشرق الأوسط يهدد بأزمة إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران وتدعو بإلحاح إلى احترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه تصعيدٌ إضافي في منطقةٍ تُعاني أصلاً من صراعاتٍ مُتعددة ينذر بأزمةٍ إقليميةٍ أوسع نطاقاً، ذات عواقب وخيمة على جميع المجتمعات، مما يُفاقم حالات الطوارئ الإنسانية القائمة، ويُشرّد المزيد من الناس داخل بلدانهم وخارجها.

وأضاف بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لقد تحمل المدنيون في الشرق الأوسط وطأة الأزمات المتكررة لعقود. ما يحتاجونه بشدة هو استراحة من العنف المسلح. من الضروري لجميع الأطراف إعطاء الأولوية لخفض التصعيد والحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مع الحرص الدائم على تجنيب السكان المدنيين والمدنيين والأعيان المدنية مضيفة أنه الي جانب الالتزامات القانونية، لا بد من اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة لتقليص الأعمال العدائية التي ستؤدي إلى مزيد من المعاناة والدمار. ولا بد من اتخاذ خطوات دبلوماسية عاجلة لإعادة الاستقرار وحماية الأرواح.