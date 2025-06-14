شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه القطرى والبحرينى تطورات الأوضاع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير خارجية الكويت، عبدالله اليحيا، ووزير الدولة للشئون الخارجية في قطر، سلطان بن سعد المريخي، مستجدات الأوضاع في المنطقة، جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الكويتي بنظيره القطري، وفقا لما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم .

وأشارت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الأوضاع في المنطقة لاسيما الاعتداء الإسرائيلي على إيران وتداعياته على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أنهما بحثا كذلك أطر تعزيز التنسيق المشترك وتكثيف الجهود الهادفة إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت إلى أن الوزير اليحيا أجرى كذلك إتصالا هاتفيا مع عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة أيضا.