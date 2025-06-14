شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية: الليبيون يلعبون دورًا محوريًا في رسم مستقبل بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهمية مشاركة الليبيين في رسم مستقبل بلادهم، مشددة على أن أصواتهم تمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح العملية السياسية الجارية.

ودعت البعثة، في منشور عبر صفحتها الرسمية في وقت سابق، وفقا لوكالة الأنباء الليبية /وال/ ، المواطنين الليبيين إلى المشاركة في الاستبيان العام الإلكتروني الذي أطلقته مؤخرًا، والمتاح عبر الرابط: https://ow.ly/9ITA50W9eLB، وذلك في إطار سلسلة المشاورات العامة بشأن توصيات اللجنة الاستشارية.

وفي تصريح نشرته البعثة اليوم السبت، قال أحد الأكاديميين المحليين: "المشاورات العامة التي تنظمها البعثة تُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يفضي استطلاع الرأي إلى صياغة خارطة طريق جديدة، تستند إلى آراء الليبيين حول الخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية".

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، ونائبها، يرافقهما وفد من البعثة، قد قاموا بزيارة إلى بلدية نالوت يوم الخميس الماضي، حيث عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع عدد من عمداء البلديات، والقيادات المجتمعية، والجهات الأمنية، والأعيان في منطقة جبل نفوسة، إضافة إلى مجموعة من النساء والشباب.

وبحسب منشور البعثة، فقد استمعت تيته والفريق الأممي المرافق لها خلال الزيارة إلى آراء ممثلين عن المجتمع الأمازيغي، وقد ناقش المشاركون توصيات اللجنة الاستشارية، معتبرين أن بعضها يمثل خيارات واقعية وجديرة بالتطبيق.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد لقاءات تشاورية في مختلف المناطق الليبية، في إطار سعيها لضمان شمولية العملية السياسية، وإشراك مختلف المكونات الليبية في صياغة مستقبل يعكس تطلعات جميع المواطنين.