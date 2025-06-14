شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام الأردنى: إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل فى إربد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرية الأمن العام الأردنية إنه ورد بلاغ صباح اليوم، بسقوط جسم على منزل في مدينة اربد، ونتج عنه اصابة ثلاثة أشخاص اسعفوا للمستشفى وحالتهم العامة جيدة، فيما باشرت الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام التحقيق.

كان جهاز الأمن العام في الأردن قد أكد أمس سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات، بحسب بيان مقتضب حصل الخليج 365 على نسخة منه.

شددت مديرية الأمن العام الأردنية من جديد على ضرورة بقاء المواطنين الأردنيين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها، مؤكدا على ضرورة بقاء المواطنين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها.