شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العماني يجري اتصالات بنظرائه سعيا لاحتواء التوتر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالات مع عدد من نظرائه، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة جراء الاعتداء الإسرائيلي على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن البوسعيدي "أجرى اتصالات بعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة أكد، خلالها، أهمية وقف العدوان وردع المعتدي باستخدام الوسائل السلمية المستندة إلى القانون الدولي والعدالة لحقن الدماء ووقف التدمير وعدم سقوط المزيد من الضحايا، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها وحماية للمصالح العليا لشعوبها".