سقوط خزان وقود صاروخ إيراني على منزل شمال بغداد

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، بأن خزان وقود صاروخ إيراني سقط على أحد المنازل شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لموقع "السومرية نيوز" إن "أحد خزنات الوقود الخاصة بالصواريخ الإيرانية سقط على منزل في منطقة الحسينية شمال العاصمة".

وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلي.