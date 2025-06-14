شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوري يصدر مرسوما بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب".

وبحسب المرسوم يرأس اللجنة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.

وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

ونصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضوا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.

ونصّ المرسوم على أن يُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات كالآتي: حلب 20 مقعدا، دمشق 11 مقعدا، ريف دمشق 10 مقاعد، حمص 9 مقاعد، حماة 8 مقاعد، اللاذقية 6 مقاعد، طرطوس 5 مقاعد، إدلب 7 مقاعد، دير الزور 6 مقاعد، الحسكة 6 مقاعد، الرقة 3 مقاعد، درعا 4 مقاعد، السويداء 3 مقاعد، القنيطرة 2 مقاعد.