شكرا لقرائتكم خبر عن ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر التتبع المباشر لحركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط ازدحاما مروريا غير مسبوق في سماء السعودية، في ظل تجنب شركات الطيران للأجواء المغلقة في الدول المجاورة.

وبحسب الخرائط المقدمة من موقع "فلايت رادار 24" لحركة الطيران المباشر، فقد تجنبت الطائرات المدنية والتجارية أجواء دول إيران وسوريا والعراق والأردن، وذلك عقب إعلان هذه الدول إغلاق مجالها الجوي بشكل مؤقت جراء التصعيد والتوترات الأمنية والإقليمية.

واستبدلت خطوط الطيران المجالات الجوية المغلقة بالمجال الجوي السعودي والخليجي، حيث يظهر كأحد أكثر الممرات والمسارات الجوية أمانا وازدحاما في المنطقة.