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الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف

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الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف

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القاهرة - سامية سيد -  دعت وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين الكويتيين المتواجدين فى مناطق التوترات بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر ومراعاة تعليمات السلامة والأمن، وذلك فى ضوء تطورات الأوضاع فى المنطقة.


وناشدت الوزارة - فى بيان - المواطنين الكويتيين فى المناطق المتوترة، بالعمل على مغادرة هذه المناطق متى سمحت الظروف بذلك؛ حفاظا على سلامتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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