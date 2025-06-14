شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين الكويتيين المتواجدين فى مناطق التوترات بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر ومراعاة تعليمات السلامة والأمن، وذلك فى ضوء تطورات الأوضاع فى المنطقة.
وناشدت الوزارة - فى بيان - المواطنين الكويتيين فى المناطق المتوترة، بالعمل على مغادرة هذه المناطق متى سمحت الظروف بذلك؛ حفاظا على سلامتهم.
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