شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين الكويتيين المتواجدين فى مناطق التوترات بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر ومراعاة تعليمات السلامة والأمن، وذلك فى ضوء تطورات الأوضاع فى المنطقة.



وناشدت الوزارة - فى بيان - المواطنين الكويتيين فى المناطق المتوترة، بالعمل على مغادرة هذه المناطق متى سمحت الظروف بذلك؛ حفاظا على سلامتهم.