شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: مرسوم رئاسى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السورى أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب".



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، أن المرسوم، كلف اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثى أعضاء مجلس الشعب السوري.



ونصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتى الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.



كما نصّ المرسوم على أن يُعين ثلث الأعضاء من قبل الرئيس السورى وثلثى الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات كالآتي: حلب (20) مقعداً، دمشق (11) مقعداً، ريف دمشق (10) مقاعد، حمص (9) مقاعد، حماة (8) مقاعد، اللاذقية (6) مقاعد، طرطوس (5) مقاعد، إدلب (7) مقاعد، دير الزور (6) مقاعد، الحسكة (6) مقاعد، الرقة (3) مقاعد، درعا (4) مقاعد، السويداء (3) مقاعد، القنيطرة (3) مقاعد.