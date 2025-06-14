اخبار الخليج

ولى العهد السعودى يبحث هاتفيا مع ترامب تطورات الهجوم الإسرائيلى ضد إيران

0 نشر
0 تبليغ

ولى العهد السعودى يبحث هاتفيا مع ترامب تطورات الهجوم الإسرائيلى ضد إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث هاتفيا مع ترامب تطورات الهجوم الإسرائيلى ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، فى اتصال هاتفى اليوم الجمعة، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التطورات التى تشهدها المنطقة، بما فى ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء (واس)، أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد، وحل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا