شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث هاتفيا مع ترامب تطورات الهجوم الإسرائيلى ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى اتصال هاتفى اليوم الجمعة، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التطورات التى تشهدها المنطقة، بما فى ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد، وحل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.