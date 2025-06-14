شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: سقوط أجسام جوية فى عدد من المناطق بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز الأمن العام فى الأردن سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات، بحسب بيان مقتضب حصل الخليج 365 على نسخة منه.

شددت مديرية الأمن العام الأردنية من جديد على ضرورة بقاء المواطنين الأردنيين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية أثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين إعلان انتهائها، مؤكدا على ضرورة بقاء المواطنين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية أثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين إعلان انتهائها.