شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: لم نرصد أى تسرب إشعاعى بسبب الهجوم الإسرائيلى على النووى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية العراقية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، اليوم /الجمعة/، أنها لم ترصد أى تسرب إشعاعى، بسبب الغارات الإسرائيلية على مواقع نووية فى إيران.



وقال المتحدث الرسمى باسم الهيئة أحمد خضير كاظم - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الهيئة تتابع - عن كثب - تطورات الغارات الإسرائيلية التى استهدفت تلك المواقع النووية فى إيران"، مشيرًا إلى أن "البيانات المتوفرة حتى هذه اللحظة لم تسجل أى تسرب إشعاعى بسبب تلك العمليات".



وأضاف أن "منظومات الرصد الإشعاعى التابعة للهيئة والمنتشرة فى عموم العراق تؤدى مهامها بكفاءة عالية، ولم يتم تسجيل أى ارتفاع غير طبيعى فى التراكيز الإشعاعية حتى الآن".



وأكد أن "الهيئة تعمل بتنسيق عال، على أعلى المستويات مع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة فى العراق، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الجهات الدولية بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)"، مشددًا على أنها "ستصدر بيانات لاحقة فى حال طرأت أى تطورات تستدعى التنبيه أو اتخاذ تدابير مختلفة".



وأكدت الهيئة على "موقف العراق الثابت برفض استهداف المنشآت النووية، لما فى ذلك من تهديد لأمن وسلامة الشعوب والمنطقة بأسرها"، مشددة على "أهمية تغليب لغة العقل والحوار لتفادى المزيد من التصعيد".