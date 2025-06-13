شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن لماكرون: يجب التحرك الفورى والعاجل لوقف التصعيد الخطير بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال اتصال هاتفى تلقاه من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم /الجمعة/، ضرورة التحرك الفورى والعاجل لوقف التصعيد الخطير الدائر فى المنطقة.



وحذر عبد الله - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - من تبعات هذا التصعيد؛ الذى سيدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وتوسيع الصراع.



وشدد على ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الاستقرار فى المنطقة وحماية شعوبها، محذرا من انعكاسات الهجوم الإسرائيلى على إيران، على أمن الإقليم.



وأكد أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأى صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.



وفى اتصال آخر، تحدث ماكرون هاتفيا اليون الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وذلك عقب الضربات الإسرائيلية على إيران.



ياتى الاتصال بعد أشهر من العلاقات المتوترة بين الجانبين.