شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من ضربات الشمس..توزيع أكثر من 5 آلاف مظلة على الحجاج بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف تجمع المدينة المنورة الصحي جهوده الميدانية للتصدي لمخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، بالتزامن مع توافد الحجاج على المدينة عقب إتمام مناسك الحج، وفى هذا الإطار تم تنفيذ حملة وقائية شملت توزيع أكثر من 5,000 مظلة ومرشات مياه على ضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي الشريف، وذلك قبل صلاة الجمعة اليوم.

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة التجمع الصحية الشاملة لموسم الحج ، والتي تهدف إلى تعزيز الوقاية من مضاعفات التعرض المباشر لأشعة الشمس، ورفع مستوى الوعي الصحي بين ضيوف الرحمن من خلال التثقيف بالممارسات السليمة خلال موسم الصيف.

وبين التجمع أن فرق التوعية الميدانية شاركت في الحملة إلى جانب عدد من المتطوعين الصحيين، حيث تم تقديم النصائح والإرشادات حول أهمية شرب المياه بانتظام، واستخدام المظلات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، بما يضمن حماية الحجاج وراحتهم أثناء وجودهم في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي.

وتُعد هذه المبادرة امتدادًا للجهود التكاملية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير بيئة صحية وآمنة تُمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.