شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: ما حدث ضد إيران يقوض قواعد النظام الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن ما حدث ضد إيران يقوض قواعد النظام الدولي ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن توقيت الاعتداء يكشف عن نية متعمدة للتصعيد وجر المنطقة إلى مواجهة أوسع

وجدد رئيس الوزراء العراقي الرفض القاطع لاستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي في تنفيذ أو تسهيل أي أعمال عدوانية ضد أي دولة مجاورة.