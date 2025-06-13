شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن توقف الرحلات الجوية من وإلى الإمارات والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن توقف مؤقت لجميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم /الجمعة/، بسبب الإغلاق المؤقت للأجواء الأردنية والعراقية، نتيجة التوترات الراهنة فى المنطقة.

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وأوضحت المؤسسة - فى بيان - أنها تتابع تطورات الوضع بشكل مستمر، وستقوم بالإعلان عن أى مستجدات تتعلق باستئناف الرحلات الجوية فور توفرها.



من ناحية أخرى، سقطت صباح اليوم بقايا من مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، على أراضٍ فى ريف محافظة درعا، وذلك أثناء مرورها بالأجواء السورية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن بقايا مخلفات القصف التى سقطت فى ريف المحافظة قد تكون من خزان وقود فارغ لطائرة حربية إسرائيلية أو من صاروخ إيراني، مبيناً أنه لم تقع أى أضرار مادية أو بشرية جراء ذلك.



وكان رئيس هيئة الطيران المدنى السورى أشهد الصليبى قد أعلن عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، (بتوقيت دمشق)، فى إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة حركة الطيران المدنى بالبلاد، وسط المستجدات الإقليمية الراهنة.



وقال "الصليبي" - فى تصريح - "إن هذا الإجراء يأتى كجزء من المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع الجوى فى المنطقة، وسنقوم بإعادة تقييم القرار فور انتهاء المدة المحددة، مع إمكانية تمديده أو إعادة فتح الأجواء، وفقاً لما تقتضيه متطلبات السلامة".