شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا صباح اليوم 13 يونيو الجاري، أدانت فيه الهجمات الاسرائيلية على الأراضي الإيرانية وتؤكد انها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت الأمانة العامة لتدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد باشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة"