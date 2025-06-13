شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الشيوخ محمود رائد محمود الحلايقة وتامر أحمد محمود الحلايقة وعلاء أحمد الحلايقة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما فرضت قوات الاحتلال منع التجول على المواطنين بحارة جابر والسلايمة وغيث وواد الحصين شرق مدينة الخليل، وعلى تل الرميدة وشارع الشهداء وسط المدينة، وأغلقت جميع مداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدة والحواجز العسكرية.

كما نصبت قوات الاحتلال، عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات محافظة الخليل وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.