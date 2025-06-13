شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ندعو مجلس الأمن لانعقاد فورى واتخاذ إجراءات حاسمة لردع عدوان إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

دعا العراق مجلس الأمن للانعقاد الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة لردع العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأدان العراق الاعتداء العسكري الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مؤكدًا، أن الاعتداء الإسرائيلي على إيران يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.