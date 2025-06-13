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العراق: ندعو مجلس الأمن لانعقاد فورى واتخاذ إجراءات حاسمة لردع عدوان إسرائيل

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العراق: ندعو مجلس الأمن لانعقاد فورى واتخاذ إجراءات حاسمة لردع عدوان إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الجمعة، 13 يونيو 2025 12:09 م

دعا العراق مجلس الأمن للانعقاد الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة لردع العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأدان العراق الاعتداء العسكري الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مؤكدًا، أن الاعتداء الإسرائيلي على إيران يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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