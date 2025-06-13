شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت السلطات الأردنية، صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين بعد دخول صواريخ ومسيرات الأجواء الأردنية.

وأعلن الجيش الأردني، اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الأردني.

وقال مصدر عسكري مسؤول لوكالة الأنباء الأردنية: "طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا صباح اليوم عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني"

ودعت السلطات الأردنية، المواطنين الى اتباع ارشادات السلامة حين سماع اصوات صافرات الانذار.

يأتي ذلك بعد أن نفذ إسرائيل فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.