شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الأردني: صافرات الإنذار ستطلق حال دخول صواريخ أو مسيرات أجواء المملكة والان مع تفاصيل الخبر

قال مديرية الأمن العام في الأردن، إن صافرات الإنذار ستطلق لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيرات الأجواء الأردنية.

ودعت السلطات الأردنية، المواطنين الى اتباع ارشادات السلامة حين سماع اصوات صافرات الانذار.

يأتي ذلك بعد أن نفذ إسرائيل فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

وتم الإعلان عن مقتل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري.