شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: ضربات إسرائيل على إيران استهداف لأمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لبنان العماد جوزاف عون، أن الاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم تستهدف الشعب الإيراني فحسب، بل استهداف لاستقرار المنطقة وكل الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة وتفادي التصعيد فيها، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حالياً، لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطاً متقدماً بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والسريع لعدم تمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها التي لم تعد خافية على أحد والتي تنذر، في حال استمرت، بأخطر العواقب.

وقدم الرئيس عون تعازيه إلى القيادة الإيرانية بالذين قضوا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية التي وقعت فجر اليوم، من قياديين عسكريين ومدنيين، متمنيا "الشفاء العاجل للمصابين".