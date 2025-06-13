شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران..وتؤكد: انتهاك صارخ لسيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ يمس سيادة إيران وأمنها، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

ومن جهة أخرى كانت المملكة العربية السعودية قد أكدت أن هذه الاعتداءات الشنيعة تضع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبرى لوقف هذا العدوان فورًا، والحيلولة دون تصاعد التوترات الإقليمية وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية جسيمة.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد قالت إن القوات الجوية الإسرائيلية شنت موجة ثانية من هجماتها الجوية على عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، ضمن عملية "قوة الأسد"، التي وصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ سنوات.

وأضافت القناة أن الضربات الجديدة استهدفت منشآت لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة في تبريز وكرمانشاه، في إطار توسيع نطاق الهجوم الذي بدأ فجر اليوم الجمعة.