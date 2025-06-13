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الأردن: الجيش على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة

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الأردن: الجيش على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة

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القاهرة - سامية سيد - صرّح مصدر عسكري أردني مسؤول أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وضعت التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها، نظرا لما يشهده الإقليم من تصعيد عسكري.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الأردنية أن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بالمنطقة، وأن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية واللوجستية واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف وأي حدث طارئ.

وأهاب المصدر بالمواطنين الأردنيين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والقلق، مشددا على أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهمتها الرئيسة في الدفاع عن الوطن من أي تهديد يراد به زعزعة أمنه واستقراره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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