شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسى الليبى يشكّل قوة أمنية وعسكرية مشتركة لتأمين العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا يقضي بتشكيل قوة أمنية وعسكرية مشتركة تحت اسم "قوة إسناد مديرية أمن طرابلس" تتولى مهام تأمين العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القرار، تتكون القوة من ست جهات عسكرية وأمنية وهي "اللواء 444 قتال"، "جهاز الردع"، "اللواء 52 مشاة"، "جهاز دعم المديريات"، "جهاز الأمن العام"، إضافة إلى مديرية أمن طرابلس التي ستتولى قيادة القوة.

ويكلف مدير أمن طرابلس برئاسة هذه القوة على أن تخضع كافة العناصر المشاركة لإشرافه المباشر، وتحدد مدة عملها بثلاثة أشهر على أن تتخذ من الموقع المقابل لبرج أبو الليلة على شاطئ البحر مقرا لها.

وتتكفل وزارة الدفاع بتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والإعاشة والتجهيزات اللازمة لتمكين القوة من أداء مهامها في العاصمة.