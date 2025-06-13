شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فرنسى: لبنان يسير نحو استعادة الاستقرار والتعافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، أن الدولة اللبنانية تسير نحو استعادة الاستقرار والتعافي.

وشدد المسؤول الفرنسي- حسبما أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، الخميس- على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بكافة أبعاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال إن غياب الأمن في جنوب لبنان يشكل عائقا كبيرا أمام مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وأن يكون السلاح فقط تحت سلطة الجيش اللبناني لضمان استقرار البلاد وسيادتها.