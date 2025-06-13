شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط إسباني بعد الإفراج عنه بسفينة مادلين: هدفنا إنساني وهو إيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناشط الإسباني سيرجيو توريبيو عضو منظمة حماية البيئة البحرية "سي شيبرد"، تفاصيل اعتقاله على السفينة مادلين والإفراج عنه وترحيله إلى بلاده، قائلا: "كان لدينا هدف إنساني هو نقل المساعدات إلى قطاع غزة، مع وجودنا مع ناشطين آخرين".

وأضاف توريبيو خلال تصريحات مع الدكتورة منة فاروق، عبر تطبيق "زووم"، على قناة "إكسترا نيوز"، وذلك في الظهور الأول له على قناة عربية بعد الإفراج عنه بعد الهجوم الإسرائيلي على السفينة مادلين: "كان الهدف الأساسي لنا هو كسر الحصار المفروض، فالجيش الإسرائيلي اعترض طريقنا في المياه الدولية، وليس لدينا أي معلومات عن إحداثيات المكان".

وتابع الناشط الإسباني: "الجيش الإسرائيلي هو الذي نفذ هذه الاعتقالات، وليس لدينا أي معلومات أخرى عن مكان اعتراض الجيش الإسرائيلي لنا في عرض البحر، واحتجزنا الاحتلال على 25 ساعة، وأخذونا إلى تل أبيب إلى مكان غير معروف لنا، وتم التواصل مع السلطات الإيطالية وغيرها من السلطات المعنية، وأجبرونا على دخول بلد لم نكن نريد الدخول إليه، وكانت رسالتنا هي كسر الحصار دون الدخول إلى إسرائيل".