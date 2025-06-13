شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دولة فلسطين، ضرورة أن يكون هناك عواقب على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطينى، مشددة على أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على إسرائيل، بما فى ذلك فرض الحظر على الأسلحة، وانهاء جميع التعاملات مع المشروع الاستعمارى والمستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.



جاء ذلك فى ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (غوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرا، والتى تندرج ضمن 58 عاما من الاحتلال الاستعمارى العسكرى الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكثر من 77 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الخميس/.



وشدد منصور، فى الرسائل، على ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة فى جميع الجرائم التى ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال وجيشها والمستوطنين ومحاسبة جميع الجناة، وإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني.



وأشار إلى مواصلة إسرائيل مهاجمة وقصف المدنيين فى غزة، منوها إلى استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطينى فى غزة خلال العشرين شهر الماضية وحدها، وإصابة أكثر من 125 ألفا، وكذلك استخدامها "مؤسسة غزة الإنسانية" لمزيد من تجريد المدنيين الفلسطينيين فى غزة من إنسانيتهم وتعذيبهم ومعاقبتهم بشكل جماعي، منوها إلى استشهاد ما يقرب من 200 فلسطينى وإصابة المئات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ بدء عمل المؤسسة، بينما تواصل إسرائيل عرقلة وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، بما فيها (الأونروا)، عن الوفاء بمهامها التى حددها ومولها المجتمع الدولي، الى جانب منع المنظمات الدولية الأخرى من دخول غزة لمساعدة السكان، فى انتهاك صارخ للقانون الدولي.



ولفت إلى مواصلة إسرائيل فى استهداف المستشفيات وتدمير النظام الصحى فى غزة، منوها إلى قيامها بقصف مستشفى الأهلى العربى (المعمداني) مرة أخرى فى الأيام الماضية، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مسعفين آخرين، إلى جانب استمرار الحرب التى تشنها إسرائيل على الصحفيين فى محاولة لإسكات حقيقة الإبادة الجماعية التى ترتكبها فى غزة، مشيرا الى استشهاد أكثر من 220 صحفيا ومراسلا وعاملا إعلاميا فلسطينيا على يد إسرائيل خلال الأشهر العشرين الماضية.



كما أشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى مواصلة اعتداءات المستوطنين الارهابيين فى الضفة الغربية على القرى والبلدات الفلسطينية، إلى جانب مواصلة هجماتهم واستفزازاتهم فى القدس الشرقية المحتلة، بما فى ذلك الأماكن المقدسة، بقيادة وزراء فى الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلى غاراتها العسكرية اليومية على القرى والمخيمات الفلسطينية مما أدى إلى استشهاد وإصابة المدنيين الفلسطينيين وهدم المنازل وتعذيب السكان، بما فى ذلك اعتقال واحتجاز المزيد من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.



ونوه إلى موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلى نهاية الشهر الماضى على إنشاء 22 مستوطنة أخرى فى الضفة الغربية، فى ازدراء مطلق للقانون الدولي، ومطالبات المجتمع الدولى بوقف هذه الأعمال غير القانونية.