شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: العالم يرى الآن حجم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن هناك أصوات كثيرة في العالم بدأت تكتب عن حجم المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أضاف أبو بكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أنه التقى بمئات الصحفيين في دول أوروبية في بداية الحرب، وكانوا يأخذوا ما يقوله جيش الاحتلال على أنه مسلمات، ولا يصدقون روايات الفلسطينيين على الإطلاق، واليوم اختلف الوضع تماما، فإرادة الصحفيين الفلسطينيين الذين دفعوا بحرا من الدماء بشهداء وإصابات كثيرة، مستمرة لنقل الرواية الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الجاليات اليهودية في دور غربية ترى أن الاحتلال يرتكب مجازر وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ورغم ما يراه العالم لم يتم تغطية 10% من الوضع في غزة.

