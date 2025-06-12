شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء الانتقالى السودانى يؤكد متانة العلاقات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالى السودانى الدكتور كامل إدريس، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان ومصر فى المجالات كافة، مبدياً اهتمام الحكومة السودانية بكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات لتصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين.



جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان، اليوم /الخميس/، السفير هانى صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).



وقال السفير هاني- فى تصريحات صحفية- إن اللقاء ناقش الأوضاع بشكل عام فى السودان على كل المستويات، وأنه أطلع رئيس الوزراء السودانى على تطورات العلاقات الثنائية، لاسيما وأن اللجنة التجارية المشتركة من المنتظر أن تنعقد بالقاهرة منتصف العام الجاري، وتم التطرق كذلك الى ملتقى الأعمال السودانى المصرى المقرر عقده فى النصف الثانى من العام الجاري.



وأضاف "تتطرقنا إلى آلية التشاور السياسى التى اجتمعت فى فبراير من العام الماضى بالقاهرة، وأكدنا أهمية عقد الآلية (2+2) التى تضم وزراء الخارجية والرى بالبلدين فى أقرب فرصة بالقاهرة لبحث موضوعات مياه النيل لاسيما وأن الملف يهم البلدين وهى قضية وجودية".

وأعرب السفير هانى صلاح، عن تطلع مصر لتشكيل حكومى بالسودان يعمل على سرعة إعادة الإعمار، وقال "نثق فى مقدرات الدكتور كامل إدريس لإنجاز الملف بالشكل الذى يراعى ظروف السودان".



وأكد أن مصر ستساهم بقوة فى ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب فى السودان، مشيرا إلى ترحيب رئيس الوزراء السودانى بذلك.



ولفت إلى أن مصر كانت أول دولة بادرت فى تشكيل فريق عمل من الخارجية بالبلدين لبحث ملفات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى إلتزام مصر باعادة تأهيل جسرى الحلفايا وشمبات، فضلا عن محطات الطاقة.