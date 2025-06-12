شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تخطر بإخلاء أحياء شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، بإخلاء البلدة القديمة وأحياء الروضة والتفاح شرق مدينة غزة، تمهيدا لقصفها "بقوة شديدة".

أفادت بذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مشيرة إلى أنه منذ استئناف الحرب فى 18 مارس يوجه جيش الاحتلال إنذارات شبه يومية لمواطنى القطاع لإخلاء مناطق واسعة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" قال فى تقرير، إن "الناس باتوا محاصرين فى أماكن آخذة فى التضاؤل بعدما صار ما نسبته 82 بالمئة من مساحة قطاع غزة داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر نزوح".