شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير الأمريكى لدى إسرائيل مايك هاكابى، اليوم الخميس، انحيازه للوزيرين الإسرائيليين المُتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، بعد فرض خمس دول عقوبات عليهما.

ونشر السفير على حسابه على منصة (إكس)، صورًا لدى استقباله الوزيرين فى مقر السفارة الأمريكية بمدينة القدس المُحتلة، واتهم الدول التى فرضت العقوبات عليهما بـ"النفاق الصارخ" على حد تعبيره.

وكانت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أنها ستجمد أصول سموتريتش وبن جفير وتمنعهما من دخول أراضيها، بتهمة "التحريض على العنف" ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.