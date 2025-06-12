شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السويد تطالب بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معادين لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، بفرض عقوبات على الوزراء المروجين للاستيطان والمستوطنين المعادين لحل الدولتين.

وأكدت " الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يطاق ويجب ضمان الوصول الفوري والآمن لكل أنحاء القطاع" ، مشيرة "لا بد من تمكين عمل إنساني واسع ونزيه ومستقل مع احترام القانون الإنساني الدولى".

وأعربت ستينرجارد عن رفضها لاستغلال المساعدات لغزة لأغراض سياسية أو عسكرية مرفوض، مؤكدة رفضها لأي محاولات لتقليص الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان غير مقبولة.

وأكدت "التوسع العسكري في غزة يقوض فرص حل الدولتين"، مشيرة إلى أن "توسيع الاستيطان وعنف المستوطنين يبعدان كل مسار تفاوضى".

وأشارت إلى أن "رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات لغزة واستهداف نقاط التوزيع يتسببان بتجويع المدنيين".