شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام لـ"الأونروا": آلية المساعدات الحالية فى غزة لن تعالج الجوع والان مع تفاصيل الخبر

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازارينى، اليوم الخميس، إن "آلية المساعدات الأمريكية بقطاع غزة لن تُعالج الجوع المُتفاقم، ولا يمكن لألعاب الجوع المرعبة أن تُصير واقعًا جديدًا".

واعتبر لازاريني - فى منشور على منصة "إكس"، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - آلية توزيع تلك المساعدات بغزة، خارج إشراف الأمم المتحدة، "مُهينة للغاية ومُذلة وتُعرّض الأرواح للخطر".

وشدد على أن "الأمم المتحدة تمتلك المعرفة والخبرة وثقة المجتمع بتقديم مساعدة كريمة وآمنة".

وحث المفوض العام للأونروا على السماح للعاملين في المجال الإنساني بتأدية عملهم فى القطاع.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلق الاحتلال كل المعابر في 2 مارس، إذ منع إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.

وخلّفت حرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 182 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع في البنية طال أكثر من 75% من قطاع غزة.

