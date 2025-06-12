شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية أوروبية: إسرائيل تقمع أى مباحثات تتناول جرائمها ضد الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عضو البرلمان الأوروبى ورئيسة لجنة "العلاقات مع فلسطين"، لين بويلان، إن إسرائيل تحاول قمع أى مباحثات أو اجتماعات تتناول جرائمها ضد المدنيين فى غزة.

وأضافت بويلان -في تصريح لقناة (العربية الحدث)، اليوم الخميس، أن إسرائيل تستهدف الأكاديميين والسياسيين والصحفيين وأي شخص يبلغ عن جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة بضرورة فرض عقوبات على دولة الاحتلال وتعليق الاتفاقيات التجارية معها لإجبارها على وقف العدوان الغاشم.

ونددت بقيام دول في الاتحاد الأوروبي بتسهيل بيع الأسلحة لإسرائيل، مشددة على ضرورة إيقاف حرب الإبادة الجماعية في غزة، وكذلك إيقاف تسليح إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.