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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 55.207 مواطنين

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 55.207 مواطنين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 55,207، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة -في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 127,821، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 103 شهداء، والإصابات 427، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 4,924 شهيدا، و15,780 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 245 شهيدا وأكثر من 2,152 إصابة، بينهم 21 شهيدا ارتقوا اليوم، فيما أصيب 245 مواطنا.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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