شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، على مشروع قرار يطالب بوقف فورى وغير مشروط ودائم لإطلاق النار فى غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل فى مجلس الأمن الأسبوع الماضى.

ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة -التي تضم 193 عضوا- على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة .

وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أن قرارات الجمعية غير ملزمة، لكنها قد تعكس الرؤية العالمية نحو العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، بعد أن قوبلت دعوات سابقة لإنهاء الحرب بالتجاهل.