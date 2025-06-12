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الخليج اليوم .. الملك وولي العهد أعربا عن عزائهما ومواساتهما في الضحايا

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الخليج اليوم .. الملك وولي العهد أعربا عن عزائهما ومواساتهما في الضحايا

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أدان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير رئيس مجلس الوزراء، حادثة إطلاق النار في مدرسة بمدينة غراتس النمساوية، في برقيتين للرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا. وأعربا عن عزائهما ومواساتهما بالوفيات والإصابات.

 

وقٌتل في حادثين منفصلين، 10 أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم مسلح داخل مدرسة بمدينة غراتس النمساوية. فيما قتلت مديرة مدرسة في فرنسا طعناً بالسكين على يد تلميذها.

 

ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) عن الشرطة المحلية قولها إن عددا من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطيرة.

 

كما أضافت أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر. وأعلنت الشرطة عن بدء عملية أمنية واسعة في البلاد.

 

ولم تعلن السلطات بعد عن دافع الهجوم أو هوية الضحايا والمهاجم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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