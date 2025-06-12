الخليج اليوم .. مسؤول أميركي: السماح بمغادرة أسر الجنود الأميركيين في البحرين والكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكر مسؤول أميركي لوكالة رويترز أن بلاده سمحت بمغادرة أسر العسكريين الأميركيين في البحرين والكويت بسبب التوترات الإقليمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار السماح بالمغادرة قرار مؤقت.

في سياق متصل، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن واشنطن سمحت بمغادرة موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم البحرين والكويت، فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي الإذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأميركيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المسؤول "لا تزال سلامة وأمن أفراد جيشنا وعائلاتهم على رأس أولوياتنا، وتراقب القيادة المركزية الأميركية تطور التوتر في الشرق الأوسط"، وأضاف: "تعمل القيادة المركزية بتنسيق وثيق مع نظرائنا في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، للحفاظ على جاهزية دائمة لدعم أي عدد من البعثات حول العالم في أي وقت".

وتنسجم الخطوة الأميركية المعلن عنها، عقب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"العربية/الحدث" أن واشنطن قررت أيضاً إخلاء عدد من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل السفارة الأميركية في بغداد يأتي ذلك ضمن خطة لخفض النفقات التشغيلية، تنفذها وزارة الخارجية الأميركية في عدد من بعثاتها حول العالم.