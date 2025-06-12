الخليج اليوم .. السفارة الأميركية في الكويت تواصل عملها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد مسؤول في السفارة الأميركية لدى الكويت استمرار عمل السفارة. وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية بشأن العراق، ملتزم بأمن الأميركيين في الداخل والخارج.

ونقلت صحيفة «القبس» عن المسؤول قوله: «تُقيّم السفارة باستمرار الوضع المناسب للموظفين في جميع سفاراتنا. وبناءً على أحدث تحليل، قررنا تقليص حجم بعثتنا في العراق».

وأضاف المسؤول الذي نقلت صحيفة القبس تصريحاته بإن "السفارة مستمرة بتقييم الوضع المناسب للموظفين في جميع سفاراتنا". وبناءً على أحدث تحليل لدينا، "قررنا تقليص حجم بعثتنا في العراق".

في الإطار ذاته، قال مسؤول أميركي للعربية إن مغادرة أفراد من الأسر الأميركية للشرق الأوسط يعد إجراء احترازي وعادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن واشنطن حتى الآن لم ترسل أي تعزيزات عسكرية إضافية للشرق الأوسط.