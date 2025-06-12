شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 18 فلسطينيا قرب مركز مساعدات بوسط غزة وقصف بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استُشهاد 13 مواطنا وإصابة أكثر من 200 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مركز المساعدات فى محيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، أن أكثر من 13 مواطنا استشهدوا وإصيب نحو 200 آخرون بنيران الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات، وكان قد استُشهد يوم أمس الأربعاء عند هذا المركز 28 مواطنا وأصيب العشرات بجروح.

يشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه إستراتيجية للتطهير العرقي.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية، إلى أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 224 شهيدا وأكثر من ألف و858 إصابة"، وذلك منذ 27 مايو الماضي.

وفي سياق متصل .. استُشهد 5 مواطنين بينهم أطفال، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة عبسان الكبيرة ومنطقة المواصي شرق وغرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد إمرأة وطفلها إثر قصف الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، مضيفة أن الاحتلال قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس،ما أدى إلى استشهاد شاب وزوجته ونجله.

كما واصلت طائرات الاحتلال الحربية شن غارات مكثفة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، استهدف مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة طالت مباني سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.