شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جرحى فلسطينيين بينهم الطفل أدم الناجى الوحيد من فاجعة آل النجار للعلاج بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت السلطات الإيطالية وصول ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو تقل عددا من الجرحى الفلسطينيين القادمين من غزة بينهم الطفل الفلسطينى "أدم" الذى نجى من قصف إسرائيلى أودى بحياة والده وأشقائه التسعة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن ذلك يأتي ضمن عمليات الإخلاء والاستقبال الطبي التي تنفذها الحكومة الإيطالية، موضحا أن عملية الإجلاء من غزة لم تكن سهلة حيث أنها تتطلب جهدًا دبلوماسيًا مكثفًا.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن الطفل أدم بخير رغم جراحه، مضيفا أنه سافر ضمن قافلة من سيارات الإسعاف نقلته من غزة قبل أن يستقل طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي هبطت في مطار ليناتي ومعه جرحى فلسطينيين أخرين على متن ثلاث طائرات.

ولفت إلى أن عمليات الإجلاء الطبي أتاحت حتى الآن دخول 133 طفلا من غزة إلى مرافق صحية في جميع أنحاء إيطاليا، مؤكدا أن عملية اليوم تعد أهم مهمة إخلاء طبي يتم تنفيذها حتى الآن.