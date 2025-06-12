شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إجمالي أعداد المشتغلين في موسم الحج 420,070 لخدمة 1,673,230 حاجًّا وحاجَّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات الحج لعام 2025.

ووفقًا لنتائج النشرة، بلغ عدد المشتغلين في خدمة الحجاجموسم حج عام 2025 من القطاعين العام والخاص بما في ذلك القطاعات الأمنية (420,070) مشتغلًا لخدمة (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، وبلغت نسبة الذكور فيهم (92%), وشكلت نسبة الإناث (8%) من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المتطوعين من الجنسين داخل المشاعر المقدسة (34540) متطوعًا ومتطوعة، قدموا (2,134,398) مليون ساعات تطوعية في موسم الحج.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المستفيدين من "مبادرة طريق مكة" لهذا العام (314,337) حاجًّا وحاجّةً، بنسبة (20.9%) من إجمالي حجاج الخارج قدموا من (8) دول، وبدأ العمل في المبادرة منذ موسم الحج في عام 2017م، التي تهدف إلى تيسير الرحلات للقادمين لأداء مناسك الحج.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في وقت سابق أن إجمالي عدد الحجاج بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، وبلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.