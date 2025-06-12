شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يعزى رئيس النمسا فى حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة جراتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة جراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم لفخامتكم ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل".