شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة الوسطى الأمريكية يؤجل الإدلاء بشهادته بسبب التوتر في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا الإدلاء بشهادته أمام المشرعين "بسبب التوتر في الشرق الأوسط"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان من المقرر أن يمثل الجنرال كوريلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ اليوم الخميس للإدلاء بشهادته، إلا أن الموعد تأجل في ظل الوضع الراهن في المنطقة.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أشارت إلى أن وزارة الخارجية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم في العراق والبحرين والكويت، في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة الأربعاء إنها على علم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذى قد يؤدى إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز.

ويأتي ذلك على خلفية التحذيرات الأمريكية لإيران من "عواقب وخيمة" في حال تعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي، والتي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال القيام بأي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.