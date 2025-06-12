شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يصدر مرسوما بمنح فئة من المزارعين مكافأة تشجيعية مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مرسوما يقضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية.

ويقضي المرسوم رقم 78 لعام 2025 بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولارا عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

وتصدر بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة السورية التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا المرسوم.

وبدورها، حددت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية سعر شراء القمح النوع القاسي الدرجة الأولى -الدوكما- بسعر 320 دولارا للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.