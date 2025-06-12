شكرا لقرائتكم خبر عن السوداني يؤكد أهمية استقرار سوريا وما يمثله هذا الاستقرار للأمن الوطني العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الأربعاء، على أهمية استقرار سوريا وما يمثله هذا الاستقرار للأمن الوطني العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا برئاسة الشيخ أدهم الخطيب".

وأضاف أن "اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على دعم الجهود الساعية إلى نشر ثقافة المصالحة والتعايش السلمي، وتدعيم الاستقرار والسلم الاجتماعي".

كما شدد السوداني، خلال اللقاء على "أهمية استقرار سوريا، وما يمثله (هذا الاستقرار) للأمن الوطني العراقي".

وأكد على "أهمية مشاركة جميع فئات الشعب السوري في التأسيس لدولة تقوم على مبدأ المواطنة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة، وإدانة أي مساس بها".