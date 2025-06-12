شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يزعم استعادة جثث اثنين من المختطفين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى استعادت فى عملية عسكرية للجيش والشاباك جثث اثنين من المختطفين في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

كما أكد الجيش الإسرائيلي انتشال جثث اثنين من المختطفين من منطقة خان يونس، وقال إن عملية الانتشال نفذتها قوة من الفرقة 36 بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكنيست، قال فيها إن الجيش سيواصل الحرب حتى يتم القضاء على حماس.

وتابع نتنياهو في كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "سنتأكد أن حماس لن تشكل خطرا على إسرائيل، وسنعيد كافة المحتجزين من غزة وسنقوض حكم حماس".